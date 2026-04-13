Sparatorie nei Quartieri Spagnoli nella notte | trovati 11 bossoli

Nella notte, nelle strade dei Quartieri Spagnoli a Napoli, si sono verificati due episodi di sparatoria tra via San Pantaleone e via Sant’Anna di Palazzo. La Polizia di Stato ha trovato 11 bossoli sul luogo degli incidenti e sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche degli eventi. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o coinvolgimenti di persone.

Indagini della Polizia di Stato dopo due episodi avvenuti tra via San Pantaleone e via Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Nessun ferito né danni segnalati. Indagini della Polizia di Stato a Napoli su due sparatorie avvenute nella notte nei Quartieri Spagnoli. In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie del Commissariato San Ferdinando. Il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti hanno rinvenuto cinque bossoli sul selciato. Il secondo intervento è avvenuto nella vicina via Sant’Anna di Palazzo, dove i poliziotti hanno sequestrato altri sei bossoli. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dei due episodi.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sparatorie nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati 11 bossoli Due sparatorie a Napoli, sequestrati 11 bossoli nei Quartieri SpagnoliIndagini della Polizia di Stato, a Napoli, su due sparatorie che si sono verificate nella notte nei Quartieri Spagnoli della città. Napoli, doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati undici bossoliNotte di tensione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove la Polizia di Stato indaga su due sparatorie avvenute a poca distanza l’una dall’altra.