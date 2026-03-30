Negli ultimi giorni, diversi negozi nel quartiere Fuorigotta sono stati colpiti da furti con scasso. La serie di episodi si è intensificata nelle ultime settimane, con più esercizi commerciali coinvolti. I proprietari dei negozi si sono detti stanchi di questa situazione, che ha causato danni e interruzioni alle loro attività. Le forze dell'ordine stanno seguendo le indagini per identificare i responsabili.

Sono aumentati nelle ultime settimane i furti con scasso ai danni di diversi negozi del quartiere Fuorigrotta. A lanciare l'allarme è un commerciante che, proprio nelle ultime settimane, ha subito un doppio furto in due negozi di sua proprietà. “Nel giro di 15 giorni mi hanno scassinato due negozi. Stesso metodo, taglio della saracinesca con il flessibile a batteria e furto dell'intera cassa automatica più merce più danni. Siamo stanchi nessuno ci tutela”, ha scritto in una segnalazione inviata al deputato Borrelli. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Resta folgorato mentre ruba un cavo di rame. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Furti con scasso, sempre più negozi nel mirino dei ladri: "Siamo stanchi"

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