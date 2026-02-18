Ciclone Harry iter semplificato per ricostruire gli stabilimenti balneari

Il ciclone Harry, che ha colpito le coste tra il 19 e il 21 gennaio, ha causato danni a molti stabilimenti balneari. Per aiutare le imprese a ricostruire più rapidamente, il governo ha approvato un iter semplificato. Le nuove procedure riducono i tempi di approvazione e facilitano i lavori di ricostruzione. Ora gli operatori possono riparare e ricostruire le strutture danneggiate con meno ostacoli burocratici. La modifica normativa mira a ripristinare l’attività turistica nel minor tempo possibile. La decisione riguarda tutte le strutture colpite nel raggio della tempesta.

Nuove procedure regionali per accelerare il ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo. Savarino: "L'obiettivo è arrivare pronti alla prossima stagione turistica" Procedure più snelle per consentire la ricostruzione delle strutture balneari colpite dal ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio. A prevederlo è una circolare congiunta dei dipartimenti regionali Ambiente, Beni culturali e identità siciliana e Tecnico, firmata dall'assessore Giusi Savarino insieme ai dirigenti generali, che semplifica l'iter burocratico necessario agli interventi di ripristino dei manufatti situati in concessioni demaniali marittime danneggiate o distrutte dal maltempo.