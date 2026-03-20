Wembanyama segna un canestro a 1 dalla fine e manda i San Antonio Spurs ai playoff

Victor Wembanyama ha segnato un canestro a un secondo dalla fine della partita contro i Phoenix Suns, permettendo ai San Antonio Spurs di vincere e qualificarsi ai playoff NBA. La giocata decisiva ha cambiato l’esito della sfida, regalando ai tifosi una vittoria importante. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole ai Spurs, grazie al canestro di Wembanyama.

La migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns, mandando contestualmente i San Antonio Spurs ai playoff Nba. Guarda qui le 5 più belle azioni della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama segna un canestro a 1" dalla fine e manda i San Antonio Spurs ai playoff Articoli correlati Wembanyama da impazzire: canestro a 1" dalla fine e San Antonio Spurs ai playoffLa migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns,... Leggi anche: NBA: Wembanyama porta gli Spurs ai playoff dopo sei anni, Doncic segna 60 punti e LeBron fa la storia Victor Wembanyama dunks on Draymond then yells in his face and they have words Altri aggiornamenti su San Antonio Spurs Temi più discussi: NBA, Wembanyama segna il canestro della vittoria e manda gli Spurs ai playoff. VIDEO; POV: tra te e il canestro c'è Wembanyama, cosa fai?; NBA: Spurs ai playoff grazie a un super Wemby, Don?i? trascina i Lakers all'ottava vittoria di fila; C'è un metodo di allenamento che si chiama CLA e sta cambiando tutto, da Wembanyama al Liverpool. NBA, Wembanyama segna il canestro della vittoria e manda gli Spurs ai playoff. VIDEOI San Antonio Spurs tornano ai playoff dopo sei stagioni di assenza grazie alla loro stella, Victor Wembanyana. Il francese chiude infatti una prestazione da 34 punti e 12 rimbalzi realizzando il cane ... sport.sky.it San Antonio Spurs ai playoff: Wembanyama firma la vittoria sui SunsI San Antonio Spurs hanno conquistato un posto nei playoff NBA per la prima volta dal 2019, grazie a una rimonta spettacolare contro i Suns. Sotto di dieci punti a meno di cinque minuti dalla fine, la ... it.blastingnews.com Il canestro della vittoria di Wembanyama nel match tra Phoenix Suns e San Antonio Spurs - facebook.com facebook