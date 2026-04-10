NBA i risultati della notte 10 aprile | i New York Knicks battono i Celtics non sbagliano Lakers e Rockets

Nella notte italiana si sono disputati sei incontri di regular season dell’NBA 2025-2026, con i New York Knicks che hanno battuto i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers e i Houston Rockets che hanno mantenuto la vittoria. La stagione si avvicina alla sua conclusione, con i turni finali che definiranno le posizioni per i play-in e i playoff. Restano ancora da giocare alcuni incontri per completare il quadro delle classifiche.

È ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell’NBA 2025-2026. In attese degli ultimi turni per determinare le posizioni play-in e playoff, nella notte italiana sono andati in scena altri sei match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Vittoria casalinga per i Toronto Raptors (45-35) che superano i Miami Heat (41-39) per 128-114. I Raptors vanno avanti già nel primo tempo grazie ad un Ingram scatenato che chiuderà con 38 punti. Miami non riesce a reagire nella ripresa e subisce il suo secondo ko di fila che non compromette la partecipazione al play–in. Toronto invece continua a viaggiare nella finestra playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e Rockets Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (25 febbraio): non sbagliano Celtics e Thunder, sconfitte per Knicks e Lakers Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics Temi più discussi: NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincere; NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e Rockets; Nba: i Knicks passano ad Atlanta, vittorie per Nuggets e Spurs; NBA: New York si rialza, Raptors di forza. Celtics da corsa. NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e RocketsÈ ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell'NBA 2025-2026. In attese degli ultimi turni per determinare le posizioni play-in ... oasport.it NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincereI Knicks vincono una grande partita al Madison Square Garden contro i Celtics, tenendo aperti i giochi per il secondo posto a Est grazie anche a due triple negli ultimi 42 secondi di Josh Hart. I Lake ... sport.sky.it Dalla collaborazione Tamashii Nations/ Bandai Spirits Collectors Toy Department ONE PIECE×NBA arrivano le nuove S.H.Figuarts del protagonista Monkey D. Luffy nelle versioni Los Angeles Lakers, New York Knicks, Goldem State Warriors, Chicago Bulls, - facebook.com facebook