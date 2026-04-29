Navigli 70 milioni per trasformare due palazzi abbandonati | ecco come diventeranno e chi c' è dietro l' operazione

A Milano, due edifici dismessi nella zona Navigli sono stati acquistati da Partners Group e Investire Sgr con un investimento totale di 70 milioni di euro. Gli immobili, attualmente vuoti e in cattivo stato, saranno oggetto di una riqualificazione che prevede la realizzazione di un complesso residenziale. L’operazione coinvolge due società di gestione di fondi di investimento, che si occuperanno della trasformazione degli edifici.

Partners Group e Investire Sgr hanno acquisito due edifici, oggi in stato di abbandono, in zona Navigli, a Milano, per trasformarli in un complesso residenziale. L'operazione ha un valore complessivo di oltre 70 milioni di euro e segna l'avvio del fondo Italian Prs III. Il progetto prevede la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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