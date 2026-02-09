Calciomercato Milan 70 milioni dai giocatori ora in prestito | chi va via chi torna e chi è sospeso

Il Milan si prepara a incassare circa 70 milioni di euro dai trasferimenti dei giocatori in prestito questa stagione. Molti di loro sono di ritorno, altri devono ancora partire, mentre alcuni sono sospesi tra il rientro e la cessione definitiva. La società sta lavorando per organizzare al meglio le uscite e capire chi può restare o andare via definitivamente.

