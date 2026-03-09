Affari e palazzi Caracciolo | Chi è il giovane Khamenei e chi c' è dietro di lui

Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Lucio Caracciolo ha analizzato la figura del giovane Khamenei e chi si nasconde dietro di lui, in un momento di tensioni crescenti in Medio Oriente. La discussione si è concentrata sulla struttura reale del potere iraniano e sulle possibili evoluzioni diplomatiche del conflitto, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.

Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, la struttura reale del potere iraniano e le possibili evoluzioni diplomatiche del conflitto sono state al centro dell'analisi di Lucio Caracciolo durante la trasmissione Otto e mezzo su La7. Secondo il direttore della rivista geopolitica Limes, ospite di Lilli Gruber lunedì 9 marzo, per comprendere la strategia di Teheran è necessario prima di tutto chiarire come funziona davvero il potere nella Repubblica islamica e chi è il figlio di Ali Khamenei, eletto nuova Guida Suprema. «Mojtaba Khamenei intanto non è il capo dell'Iran, non so perché ma nei media occidentali ancora ricorre questa leggenda della teocrazia.

