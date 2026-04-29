Nave Garibaldi all’Indonesia | via libera per risparmiare 5 miliardi
Il Parlamento ha approvato la cessione gratuita della nave Garibaldi alla Marina indonesiana, con l’obiettivo di concludere la consegna entro il 2026. La decisione riguarda il trasferimento di proprietà del mezzo navale senza costi per l’ente indonesiano. La nave, attualmente di proprietà italiana, sarà destinata a un uso militare in Indonesia. La legge prevede che l’operazione consenta un risparmio di circa 5 miliardi di euro.
? Cosa sapere Il Parlamento approva la cessione gratuita della nave Garibaldi alla Marina indonesiana entro il 2026.. L'operazione evita costi di gestione per la Difesa stimati in 5 miliardi di euro.. Il Parlamento ha dato il via libera alla cessione gratuita della nave Garibaldi all’Indonesia, una manovra che entro dicembre 2026 permetterà di eliminare i costi di gestione della piattaforma per la Marina Militare, stimati in circa 5 miliardi di euro per l’anno 2025. La decisione, approvata dalle commissioni Affari esteri e Difesa della Camera dopo il precedente passaggio al Senato, chiude un lungo iter riguardante il destino dell’unità navale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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