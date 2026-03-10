Nave Garibaldi gratis all’Indonesia il governo non va in Commissione

Le opposizioni hanno criticato il governo per aver deciso di cedere gratuitamente la portaerei Garibaldi all’Indonesia, senza che ci fosse una discussione in Commissione Esteri e Difesa della Camera. Questa decisione è stata oggetto di confronti tra i membri delle commissioni, che hanno evidenziato come la questione sia stata affrontata senza un dibattito ufficiale. La cessione della nave è stata annunciata senza coinvolgimento diretto delle commissioni parlamentari.

Opposizioni all’attacco nelle commissioni Esteri e Difesa della Camera sulla questione della cessione all’Indonesia della portaerei Garibaldi. La questione doveva essere discussa oggi ma il governo – riferiscono Pd ed M5s – era assente. Le opposizioni chiedono di chiarire anche alla luce di inchieste giornalistiche (vedi il Fatto Quotidiano ) sulla questione. “È grave e incomprensibile – sottolineano i capigruppo dem nelle due commissioni Enzo Amendola e Stefano Graziano – che il governo abbia disertato le Commissioni: il Parlamento aveva chiesto al governo di riferire prima del voto per chiarire tutti i passaggi di un’operazione che presenta diversi aspetti ancora poco chiari, sia sotto il profilo politico che amministrativo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nave Garibaldi gratis all’Indonesia, il governo non va in Commissione Articoli correlati Nave Garibaldi gratis all’Indonesia: il governo non va in commissione, si incaglia il via libera dopo gli scoop del FattoLa cessione gratuita della portaerei Garibaldi all’Indonesia, finita al centro di un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano, si incaglia... Leggi anche: La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia Aggiornamenti e notizie su Nave Garibaldi Temi più discussi: Perché l’Italia regalerà Nave Garibaldi all’Indonesia; La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all'Indonesia, sfuma l'ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l'Italia; Addio al progetto del Museo del Mare su nave Garibaldi, la delusione di Cesareo: Occasione mancata per Taranto; Drass: Nave regalata a Giacarta? A noi nessun compenso dall’italia. Nave Garibaldi gratis all’Indonesia: il governo non va in commissione, si incaglia il via libera dopo gli scoop del FattoLa cessione gratuita della portaerei Garibaldi all’Indonesia, finita al centro di un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano, si incaglia nelle commissioni Esteri e Difesa. Il via libera era sc ... ilfattoquotidiano.it Garibaldi all’Indonesia, il M5S chiede chiarimentiIl Movimento 5 Stelle chiede al governo chiarimenti sulla possibile cessione gratuita della nave Garibaldi all’Indonesia. trmtv.it Ho presentato un’interrogazione a Crosetto. Perché il governo vuole regalare la Garibaldi Ho presentato un’interrogazione al ministro Guido Crosetto sulla cessione della nave Giuseppe Garibaldi all’Indonesia. Parliamo della storica ammiraglia della Marina facebook La livornese Drass si prepara a costruire sei sottomarini per il ministero della Difesa indonesiano, nell’ambito della cooperazione militare tra Italia e Indonesia che include anche la cessione gratuita della nave Garibaldi alla Marina di Jakarta x.com