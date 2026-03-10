Nave Garibaldi gratis all’Indonesia | il governo non va in commissione si incaglia il via libera dopo gli scoop del Fatto

La portaerei Garibaldi, destinata all’Indonesia senza costi, ha incontrato difficoltà nelle commissioni Esteri e Difesa. Il governo non ha partecipato alle discussioni e il via libera all’operazione è rimasto bloccato dopo gli approfondimenti pubblicati dal Fatto Quotidiano. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle procedure e i passaggi ufficiali necessari per questa cessione.

La cessione gratuita della portaerei Garibaldi all’ Indonesia, finita al centro di un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano, si incaglia nelle commissioni Esteri e Difesa. Il via libera era scontato, invece il governo ha disertato e le opposizioni hanno ottenuto un rinvio del voto vincolante. L’assenza dell’esecutivo pesa dopo le rivelazioni degli scorsi giorni, pubblicate dal nostro giornale, sulla presenza a Dubai, nei giorni in cui è rimasto bloccato il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche dell’imprenditore Sergio Cappelletti, titolare della Drass, società che potrà guadagnare dal business sulla cessione gratuita della nave al governo di Giakarta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

