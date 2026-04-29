Natuzzi Luigi Sideri Filca-Cisl Bari | La crisi non e’ solo aziendale ma di distretto ci vuole un patto per salvaguardare occupazione economia e territorio 

Il distretto del mobile imbottito ha affrontato una crisi che coinvolge non solo le aziende, ma anche l’intero territorio. Un rappresentante sindacale ha sottolineato l’importanza di un accordo tra le parti per tutelare lavoro, economia e area produttiva. La necessità di una strategia condivisa e di un impegno collettivo viene considerata fondamentale per garantire stabilità e crescita nel settore.

“L’unione fa la forza. La vicenda del distretto del mobile imbottito ci ricorda che bisogna avere visione e strategia e che remare tutti nella stessa direzione, grazie a un patto tra i protagonisti, è la mossa migliore per assicurare sviluppo, occupazione di qualità, produttività”. Lo ha detto il.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Mobile imbottito, Filca-Cisl Bari: "Il rilancio passa dal distretto interregionale e da una strategia condivisa""Il futuro del comparto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata passa dalla creazione di un distretto interregionale e da una strategia...

Non solo Natuzzi: a Bari il piano anti-crisi per salvare il settore del Mobile ImbottitoÈ stato il primo passo verso la possibile definizione del distretto produttivo del Mobile imbottito.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: sciopero natuzzi, ha aderito il 100% dei lavoratori. luigi sideri (filca-cisl bari): segnale forte al territorio e alle istituzioni, avanti anche domani con le mobilitazioni; Filca Cisl Bari, ‘positiva proposta Regione su Distretto mobile imbottito’; Natuzzi, al via la protesta dei lavoratori a Jesce 2; Crisi Natuzzi, vertice con il ministro Urso.

Sciopero Natuzzi, ha aderito il 100% dei lavoratori. Luigi Sideri (Filca-Cisl Bari): Segnale forte al territorio e alle istituzioni, avanti anche domani con le mobilitazioniL’adesione totale allo sciopero – dichiara il segretario generale della Filca-Cisl Bari, Luigi Sideri – rappresenta un segnale inequivocabile: i lavoratori hanno scelto di essere protagonisti e di di ... giornaledipuglia.com

Vertenza #Natuzzi - Il segretario generale della Filca-Cisl di #Bari, Luigi Sideri, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione #ReStart, su RaiTre. x.com