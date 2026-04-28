Mobile imbottito Filca-Cisl Bari | Il rilancio passa dal distretto interregionale e da una strategia condivisa

Un rappresentante di Filca-Cisl Bari ha dichiarato che il settore del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata può migliorare attraverso la creazione di un distretto interregionale e la definizione di una strategia comune. La proposta mira a unire le forze tra le due regioni per sostenere la ripresa del comparto. La discussione riguarda principalmente le modalità di organizzazione e collaborazione tra le aziende del settore.

"Il futuro del comparto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata passa dalla creazione di un distretto interregionale e da una strategia condivisa. L’incontro convocato per il 29 aprile a Bari nasce con l’obiettivo di affrontare in maniera organica le criticità del settore e costruire un.🔗 Leggi su Baritoday.it

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