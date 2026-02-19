Nascondeva un coltello a serramanico e una dose di marijuana denunciato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico e marijuana. Durante un controllo nel territorio di Catania, i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno notato il suo comportamento sospetto e lo hanno fermato. Durante la perquisizione, hanno scoperto gli oggetti proibiti nascosti negli abiti. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per possesso di armi e droga. La sua posizione sarà ora valutata dagli investigatori. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri.

Nel corso dell'attività, a Ramacca, sono stati sottoposti ad ispezione 3 esercizi pubblici, nonché sono state identificate 48 persone e controllati 18 veicoli Nell'ambito dei servizi di controllo nel territorio della provincia etnea, disposti dal comando provinciale carabinieri di Catania, i militari della compagnia di Palagonia, supportati dai colleghi del 12° Reggimento "Sicilia", hanno realizzato una vasta attività di controllo finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, nonché a garantire l'osservanza delle norme del Codice della strada. Nel corso del servizio, i militari della stazione di Ramacca hanno denunciato un 31enne del posto in quanto ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere.