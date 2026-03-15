Alla guida con un coltello a serramanico nel marsupio Denunciato un ciociaro

I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno avviato un controllo del territorio nei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. Durante i controlli, hanno fermato un uomo di origini ciociare che aveva un coltello a serramanico nel marsupio. L’individuo è stato denunciato per possesso di arma da taglio e le forze dell’ordine hanno proseguito le verifiche nelle zone interessate.

L'uomo trovato nel corso di controlli straordinari dei carabinieri. Diverse le segnalazioni per uso di stupefacenti I carabinieri della compagnia di Colleferro nei giorni scorsi hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto i comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. In particolare, i carabinieri della stazione di Colleferro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino romeno di 47 anni residente a Segni, rimasto coinvolto in un incidente stradale e risultato positivo all’etilometro con un valore alcolemico pari a circa tre volte il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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