Call a boomer | nasce la cabina telefonica che connette la Gen Z con una residenza per anziani

Si chiama “Call a boomer” (letteralmente «Chiama un boomer») ed è un esperimento lanciato dalla start-up statunitense Matter Neuroscience. Collocato fuori dalla Boston University, in prossimità del Dipartimento di Ingegneria, mette a disposizione di studenti universitari, ma anche di semplici passanti, una cabina telefonica – decisamente da boomer – collegata con un unico interlocutore: una casa di cura in Nevada, a più di 4.000 chilometri di distanza. L’obiettivo dichiarato dagli ideatori è quello di favorire la connessione tra quelle che, secondo i dati, sono le generazioni che più spesso soffrono di solitudine. Il primo passo per i... 🔗 Leggi su Open.online

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