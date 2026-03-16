Una nuova comunità religiosa Tre suore francescane a Fosdinovo Festa di accoglienza con il vescovo

A Fosdinovo, tre suore francescane sono state accolte con una festa di benvenuto che ha visto la partecipazione del vescovo. L’evento ha coinvolto l’intera comunità locale, che si è riunita per celebrare l’arrivo delle religiose e rafforzare i legami sociali attraverso un momento di condivisione e spiritualità. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con un forte senso di appartenenza.

Fosdinovo, 16 marzo 2026 – L’abbraccio di una comunità intera riunita comunità nel nome di spiritualità e accoglienza, un incontro che rafforza i rapporti sociali e non soltanto. Si è verificato un evento raro e significativo sabato per la cittadina di Fosdinovo, dove è giunta ed è stata accolta una nuova comunità religiosa femminile: si tratta della comunità delle Suore Francescane di San Luigi Gonzaga, ovvero una congregazione fondata nel 1750 in India dal missionario gesuita Michele Ansaldo, presente in vari Paesi del mondo che da alcuni anni opera in Italia e in altri stati d’Europa. La presenza di una comunità religiosa, per Fosdinovo, rappresenta un segno di continuità per una tradizione di vita consacrata che, per il capoluogo, affonda le radici nel XIX secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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