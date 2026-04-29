Ogni anno, il terzo sabato di maggio, si terrà la Giornata della ristorazione italiana, un evento dedicato a celebrare il settore. La giornata intende mettere in evidenza il ruolo della ristorazione nel rappresentare l’Italia nel mondo, coinvolgendo operatori e cittadini. La manifestazione nasce con lo scopo di riconoscere l'importanza della cultura, dell’economia e dell’identità italiana legate al mondo della ristorazione.

Ogni anno il terzo sabato di maggio si celebrerà la Giornata della ristorazione italiana. Un evento simbolico per valorizzare il settore in cui cultura, economia e identità dell'Italia si intrecciano. Per il senatore Bergesio è un modo per dimostrare gratitudine e attenzione verso chi, ogni giorno, lavora nel settore Nasce ufficialmente unagiornata interamente dedicata alla ristorazione italianaprincipalmente grazie all’impegno del senatoreGiorgio Maria Bergesio. Dopo il via libera di Montecitorio del17 giugno 2025, l’aula del Senato ha approvato ilddl “Giornata ristorazione”, che si terrà, ogni anno, nelterzo sabato di maggio.L’idea nasce dall’esigenza di valorizzare e rafforzare il settore, perseguendo i valori di condivisione, convivio e comunità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nasce la Giornata della ristorazione, Bergesio (Lega): ‘Per chi racconta l’Italia nel mondo con passione’

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