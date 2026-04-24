Francesca Bergesio, 21 anni, è diventata nota dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 2023. Recentemente, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha raccontato di aver subito molestie da parte di un uomo. La denuncia pubblica ha attirato l'attenzione sui social e sui media, portando alla ribalta la vicenda. La giovane ha deciso di condividere l’esperienza per sensibilizzare su questi temi.

Il nome di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 è ritornato sulle prime pagine negli ultimi giorni, quando la 21enne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social legato ad un episodio di molestie ricevute. Oggi la modella approfondirà quanto accaduto recentemente nel suo intervento a La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Bra nel 2004, è la figlia del senatore Giorgio Bergesio. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si trasferisce a Roma per studiare Medicina all’ UniCamillus. Nel 2023 raggiunge il successo quando approda alle finali di Miss Italia, dove si era presentata come Miss Piemonte, conquistando la vittoria del concorso di bellezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesca Bergesio, l’ex Miss Italia che ha denunciato le molestie di un uomo su TikTok

Notizie correlate

L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: “Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attente”Milano, 18 aprile 2026 – Il racconto arriva tramite un video su Tik Tok e il messaggio è forte e chiaro.

“L’uomo del taxi mi ha telefonato in hotel palesemente eccitato, con una voce viscida. Sono scioccata, questo mondo fa schifo, state attente”: la denuncia dell’ex Miss Italia Francesca BergesioFrancesca Bergesio, studentessa di Cervere ed ex Miss Italia, ha scelto la platea di TikTok per denunciare pubblicamente un grave episodio di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Francesca Bergesio molestata a Milano: Che schifo, tenete alta l'attenzione ragazze (video); Che schifo: Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, denuncia molestie e stalking in un hotel di Milano; Lo sfogo social di Francesca Bergesio, ex Miss Italia: Infastidita da un uomo mentre ero in hotel; L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attente.

Chi è Francesca Bergesio, l’ex Miss Italia che ha denunciato le molestie di un uomo su TikTokIl nome di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 è ritornato sulle prime pagine negli ... msn.com

L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attenteLo spiacevole episodio è avvenuto in un albergo a 5 stelle del capoluogo lombardo. La ragazza, eletta come donna più bella del paese nel 2023, ha ricevuto più volte delle chiamate in camera: Non so d ... ilgiorno.it

Tag24.it. . Francesca Bergesio, ex Miss Italia 2023 e figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, ha denunciato sui social di aver subito molestie durante un soggiorno di lavoro in un hotel cinque stelle a Milano. La sera, un uomo in giacca e cravatta si facebook

‘È UN MONDO CHE FA SCHIFO, RAGAZZE, BISOGNA STARE ATTENTE’ – FRANCESCA BERGESIO, MISS ITALIA 2023... x.com