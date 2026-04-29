Nasce ’Enoteca culturale’ un nuovo progetto tra vino e arte

A Siena si sta creando un nuovo spazio dedicato alla produzione e alla riflessione sui linguaggi della contemporaneità, chiamato “Enoteca culturale”. Si tratta di un progetto che unisce il mondo del vino e quello dell’arte, offrendo un luogo dove si potranno sviluppare attività legate alla cultura e alla creatività. La struttura si sta sviluppando con l’obiettivo di ospitare eventi e iniziative legate a queste tematiche.

Un nuovo spazio "dedicato alla produzione, alla programmazione e alla riflessione sui linguaggi della contemporaneità prende forma a Siena ". Enoteca Italiana annuncia la conferenza stampa di presentazione di “ Enoteca culturale ”, un progetto che "si configura come un’iniziativa autonoma, dotata di una propria identità e specificamente orientata alla progettazione culturale. Un contenitore aperto e multidisciplinare che assume come fulcro l’arte e la cultura contemporanea, estendendo il proprio raggio d’azione oltre i confini tradizionali del settore vitivinicolo". Alla base del progetto, annuncia Enoteca Italiana, "vi è un’idea precisa: considerare il vino non solo come prodotto da promuovere, ma come strumento culturale, capace di attivare relazioni con le arti, la storia, il paesaggio e il pensiero contemporaneo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce ’Enoteca culturale’, un nuovo progetto tra vino e arte Notizie correlate Dal calice all’arte. Nuovo progetto: "Di-vino"VINCI Una rassegna atta a valorizzare il rapporto tra cultura del vino ed arte contemporanea. Terme De Montel: un nuovo polo culturale tra benessere, arte e design. Ecco gli eventi in programmaMilano, 10 aprile 2026 – Celebra il suo primo anno di apertura aprendo all'arte contemporanea e al design. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nasce ’Enoteca culturale’, un nuovo progetto tra vino e arte; Fine settimana d’inizio maggio con i Musei Nazionali di Siena; Ivo Enoteca a Nemi, il valore di una storia familiare; A Nemi l’enoteca di un appassionato: Ivo’s Bar Enoteca. Nasce Enoteca Culturale: Siena prova a ripensare il vino come linguaggioSIENA. Un nuovo spazio dedicato alla produzione, alla programmazione e alla riflessione sui linguaggi della contemporaneità prende forma a Siena. Enoteca ... ilcittadinoonline.it In Svizzera nasce il primo centro di ricerca per la coltivazione di piante nello spazio. - facebook.com facebook Bagno a Ripoli, nasce il servizio gratuito di supporto psicologico per elaborazione del lutto x.com