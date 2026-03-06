VINCI Una rassegna atta a valorizzare il rapporto tra cultura del vino ed arte contemporanea. Questo è "Di-vino. Degustazioni d’arte contemporanea – Dal calice al gesto", il nuovo ciclo di mostre che verrà ospitato dall’Enoteca della Fattoria Dianella 1 in via Pietramarina a Vinci, a partire da domani alle 17.30 con l’inaugurazione dell’esposizione della pittrice Barbara Pratesi, e che accompagnerà il pubblico fino all’estate con una mostra collettiva ai Cipressi di Dianella il 25 luglio che rappresenterà il gran finale. Ispirato alle radici etrusche del territorio, "Di-vino" nasce dall’idea che il vino non sia solo prodotto agricolo, ma esperienza culturale e sensoriale, capace di attraversare il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal calice all’arte. Nuovo progetto: "Di-vino"

