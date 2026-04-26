Il maestro Mazzoccante si esibisce a Bruxelles in uno dei festival internazionali più prestigiosi d' Europa
Il pianista Giuliano Mazzoccante prenderà parte alla seconda edizione dell’International Chamber Classics Festival a Bruxelles, che si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio 2026. L’evento, uno dei più importanti festival internazionali di musica da camera in Europa, vedrà l’artista esibirsi come uno dei protagonisti principali. La manifestazione si svolge nella capitale belga e raccoglie musicisti provenienti da vari paesi.
Il pianista Giuliano Mazzoccante sarà tra gli interpreti principali della seconda edizione dell’International Chamber Classics Festival (ICCF), in programma a Bruxelles dal 28 aprile al 1° maggio 2026. L’evento, in collaborazione con la Chapelle Musicale Reine Elisabeth è uno dei festival.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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