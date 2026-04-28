Una persona armata di spranga ha causato scompiglio questa mattina ai Colli Aminei, colpendo diverse vetture e aggredendo un uomo anziano. La polizia è intervenuta prontamente e ha immobilizzato l’individuo. Una delle vittime ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Mattinata di terrore ai Colli Aminei: l'individuo avrebbe colpito diverse auto e aggredito un passante anziano prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Da alcune testimonianze potrebbe soffrire di disturbi psichici Momenti di paura nella mattinata di ieri ai Colli Aminei, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha seminato il panico tra i residenti. Secondo quanto ricostruito, l'individuo ha iniziato a colpire violentemente le auto in sosta e ha ferito un anziano prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine, intervenute prontamente per evitare conseguenze ancora più gravi. Da alcune testimonianze raccolte sul posto, l'uomo potrebbe soffrire di disturbi psichici.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomo con una spranga semina il panico ai Colli Aminei, ferito un anziano: bloccato dalla polizia

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