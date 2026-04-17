Il Napoli si trova di fronte a una nuova difficoltà per la stagione estiva, poiché il prestito di Noa Lang è stato respinto. Dopo un’esperienza in Turchia, il giocatore è tornato in squadra, ma il club turco ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto. La società ha scelto di investire su un altro attaccante proveniente da un grande club inglese, lasciando da parte l’ipotesi di acquistare il calciatore olandese.

Noa Lang rientra al Napoli dopo il fallimento in Turchia: il Galatasaray ha abbandonato l’idea del riscatto, preferendo puntare su Marcus Rashford dello United. Azzurri che ora si ritrovano a risolvere un altro problema. Lang e il Galatasaray: addio dopo sei mesi. L’avventura dell’olandese nel campionato turco, come riportato dai media locali, si concluderà anzitempo, con il ritorno a Napoli in estate. Arrivato a gennaio con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, Lang non ha convinto Okan Buruk. L’allenatore del Galatasaray ha deciso di cambiare strategia e ha chiesto alla dirigenza di virare su un profilo completamente diverso. Due gol e due assist in mezza stagione: un bilancio che ha spinto i turchi a cercare alternative di maggior spessore internazionale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un problema in più da risolvere per l’estate: il prestito è stato già bocciato!

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