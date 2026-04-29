Napoli torna il Maggio dei Monumenti | presentata la 32esima edizione dedicata ai colori

A Napoli torna il Maggio dei Monumenti, giunto alla sua 32esima edizione. La manifestazione si tiene dal 2 maggio al 2 giugno ed è promossa e finanziata dal Comune. Quest’anno il tema centrale sono i colori, che caratterizzeranno le iniziative e gli eventi in tutta la città. La programmazione prevede aperture straordinarie di monumenti e attività culturali diffuse sul territorio.

Dal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il tema è I colori di Napoli, con un sottotitolo che evoca un celebre verso di Matilde Serao: Ebbra di luce, folle di colori. Dopo il ciclo dedicato ai quattro elementi naturali – terra nel 2022, aria nel 2023, acqua nel 2024 e fuoco nel 2025 – la manifestazione esplora quest’anno l’identità partenopea nelle tonalità del giallo, del bianco, dell’azzurro e del rosso, che richiamano idealmente i temi delle ultime quattro edizioni: in calendario centinaia di iniziative gratuite nelle dieci Municipalità, tra mostre, aperture straordinarie di siti culturali, cinema, musica, teatro, danza, seminari e laboratori.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, torna il Maggio dei Monumenti: presentata la 32esima edizione dedicata ai colori Notizie correlate Napoli celebra la sua bellezza: torna il Maggio dei Monumenti tra luce, colori e memoriaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti”Tempo di lettura: < 1 minutoTorna uno degli appuntamenti culturali più iconici del Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna maggio dei monumenti; Una settimana al Comicon: da Dragon Ball al Dr. Cox di Scrubs, Napoli diventa pop; Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: date, tema ufficiale e prime anticipazioni sul programma; Napoli Legends, Faustino Canè torna al Maradona: sarà all'evento benefico del 26 maggio. Torna il Gran Premio di Napoli: il suggestivo appuntamento tra le strade di PosillipoVenerdì 1°maggio 2026, le strade panoramiche di Posillipo ospiteranno Classic car - Gran Premio Napoli, un’esposizione di auto d’epoca, in rievocazione dell’antico e prestigioso Gran Premio di Formula ... napolitoday.it MAGGIO DELLA MUSICA - Il teatro di narrazione di Peppe Servillo debutta a Napoli in Villa Pignatelli il 30 aprileTeatro di narrazione: così Peppe Servillo definisce Il fuoco che ti porti dentro, lo spettacolo tratto dal libro omonimo di Antonio Franchini che lo vede protagonista con Cristiano Califano alla chita ... napolimagazine.com Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli non è più soltanto una suggestione da fantamercato. A rilanciare l’ipotesi è Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo su X ha indicato l’ex tecnico azzurro come uno dei nomi concreti in caso di cambia - facebook.com facebook #Napoli, #Rrahmani ha rinnovato fino al 2029 e sarà un perno del futuro x.com