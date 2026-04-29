Napoli possibile seconda occasione per un attaccante

A Napoli, un attaccante potrebbe avere una seconda opportunità nonostante le tensioni con l’allenatore. Anche se tra Noa Lang e Antonio Conte non è mai nata una buona sintonia, il giocatore non ha mai parlato pubblicamente di problemi legati al suo periodo nel club azzurro. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali o decisioni annunciate.

Nonostante tra Noa Lang e Antonio Conte non sia scattata la scintilla, l’attaccante non si è mai esposto negativamente sulla sua esperienza nel club azzurro. L’olandese ha avuto il ruolo decisivo a Dicembre. Nel periodo natalizio, il team partenopeo è stato colpito da una vera e propria situazione di emergenza, dati i molti infortuni. In quella situazione, il Mister, per forze maggiori, iniziò a giocare con il 3-4-2-1. E fu proprio in quel momento che Lang iniziò a conquistarsi il proprio spazio in campo. A dir il vero, qualora l’attaccante dovesse tornare al Maradona, molto probabilmente entrerebbe in conflitto con Alisson Santos. Il calciatore, classe 1999, nonostante si sia legato ai tifosi partenopei, non ha lasciato a Napoli molti amici ed affetti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Napoli, possibile seconda occasione per un attaccanteNonostante tra Noa Lang e Antonio Conte non sia scattata la scintilla, l’attaccante non si è mai esposto negativamente sulla sua esperienza al Napoli. dailynews24.it

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