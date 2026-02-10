Napoli meta di inclusione | la scherma torna in città in occasione della seconda prova nazionale non vedenti
Domenica 15 febbraio a Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per non vedenti, parte della quinta edizione del Trofeo Martuscelli. La città torna ad ospitare questa competizione, che coinvolge atleti non vedenti provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione si tiene nel rispetto delle norme di sicurezza e attira l’attenzione di pubblico e appassionati, che assistono alle gare con grande entusiasmo.
Domenica 15 febbraio a Napoli la 2^ prova nazionale di scherma per non vedenti, 5^ edizione del Trofeo Martuscelli. Il Club Sportivo Partenopeo ospiterà la 2^ prova nazionale di scherma per non vedenti che rappresenta la 5^ edizione del Trofeo Martuscelli, che si svolgerà domenica 15 febbraio. Domani mercoledì 11 febbraio alle ore 12, presso l’istituto Domenico Martuscelli (sito a Napoli in Corso Europa 6), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prova organizzata dall’olimpionico Sandro Cuomo. Saranno presenti, tra gli altri, Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania; Imma Cerasuolo, medaglia d’oro nel nuoto alle Paralimpiadi di Atene 2004; Sergio Colella, Consigliere delegato in materia di Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli; Gennaro Esposito, Presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli; Sergio Avallone, vicepresidente regionale del CIP. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
