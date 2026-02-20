Ruspe e seconda vita per Signal Lux | Ancora cemento No un’occasione

Le ruspe sono arrivate a Cornaredo, causando polemiche tra chi vede la demolizione come un’opportunità e chi la considera un errore. Da giorni, i macchinari lavorano nell’area della Signal Lux, un tempo simbolo dell’industria locale. Dopo anni di discussioni, finalmente sono partiti i lavori di demolizione dei capannoni e degli uffici, segnando un passo importante nel futuro del sito. La riqualificazione dell’area, che ha acceso i dibattiti tra cittadini e amministratori, prosegue con l’obiettivo di trasformare uno spazio abbandonato.

Ruspe al lavoro da qualche giorno nell’area della Signal Lux di Cornaredo. Dopo anni di progetti e dibattiti sulla riqualificazione dell’area industriale di via Milano, dove sorgeva una delle aziende fiore all’occhiello dell’area nord ovest, sono iniziati i lavori di demolizione dei vecchi capannoni e della palazzina degli uffici. Chiusa da decenni e in stato di degrado e abbandono, dopo il via libera dalla giunta comunale di centrodestra al piano attuativo presentato dalla società One Italy srl di Curno, ora per l’area grande circa 18mila metri quadrati inizia una ‘second life’ con destinazioni diverse, tra cui quella commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruspe e seconda vita per Signal Lux: "Ancora cemento". "No, un’occasione" Leggi anche: Adrian Sutil in carcere, ancora guai per l’ex pilota F1. Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne Ventimiglia, riaperta la foce del Roja: ruspe ancora al lavoroA Ventimiglia, le ruspe sono tornate a lavorare sulla foce del fiume Roja dopo una lunga chiusura, causata dalle esondazioni delle settimane scorse. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ruspe e seconda vita per Signal Lux: Ancora cemento. No, un’occasione; Paolo Virno: l’uso della vita; Benno e la nuova vita nel carcere di Padova: potrà lavorare e studiare. Fino ad ora nessun segno di pentimento e nessuna scusa; Vita nelle baraccopoli ancora più difficile con il maltempo, Fratelli d'Italia: Si acceleri il risanamento. Lux Corazón It is not just paint. It is a heartbeat suspended in time, an emotion spilling softly into silence, a light rising from within. Lux Corazón glows in warm tones — reds that burn, pinks that whisper, whites that breathe like a quiet sigh. A living texture, a - facebook.com facebook