Il Napoli valuta la possibile cessione di Alessandro Buongiorno in estate. Il difensore centrale non sta riuscendo a trovare la forma migliore e riceve molte critiche. La società sta pensando di mettere sul mercato il giocatore, fissando un prezzo per una eventuale partenza. La situazione è ancora aperta, ma le prossime settimane saranno decisive.

Alessandro Buongiorno non sta vivendo un momento straordinario in casa Napoli con il difensore centrale che, in questa stagione, sta facendo fatica a trovare la condizione migliore ed è spesso finito nel mirino della critica. Futuro in dubbio per Buongiorno (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1999, Alessandro Buongiorno è stato uno degli acquisti più importanti della storia recente del Napoli con gli azzurri che se lo assicurarono nell’estate del 2024 per una somma intorno ai 35 milioni di euro. Fondamentale nella corsa scudetto dei partenopei nella scorsa stagione, l’ex Torino sta vivendo un momento difficile in azzurro in questa stagione, risultando, in più di un’occasione, tra i peggiori in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Buongiorno in difficoltà al Napoli, cessione possibile in estate: fissato il prezzo

Approfondimenti su Alessandro Buongiorno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alessandro Buongiorno

Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; PRESENTAZIONE DEL PROGETTO NUTRI-MENTI CON IL CISS DI BORGOMANERO; Il violinista pop che punta al nuovo Rinascimento; Un Napoli che ha dato cuore e anima.

Buongiorno frasi sagge 7 febbraio 2026: aforismi sulla vitaScopri le migliori frasi sagge e aforismi per iniziare il 7 febbraio 2026 con ispirazione e positività. Rendi ogni giorno speciale! iltarantino.it

Buongiorno: Momento difficile, ma testa alla ChampionsLe parole di Buongiorno, difensore del Napoli, ai microfoni di Dazn, al termine del match di Torino. Le sue parole attraverso ... ilnapolionline.com

Buongiorno dal 23 agosto dovrei andare a Londra ho difficoltà a trovare un hotel posizione centrale pulito non carissimo per 2 adulti ed 1 ragazzo 17 anni unica stanza arrivano fino a 15 con colazione inclusa mi dareste una mano Grazie facebook

«Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L’ottimista vede un’opportunità in ogni difficoltà» (Winston Churchill). Buongiorno, amici! #6febbraio x.com