Terzo infortunio stagionale per Lobotka Conte e il Napoli sotto pressione | chi gioca al suo posto

Il centrocampista si è infortunato pochi giorni prima dell’anticipo di campionato contro il Torino, segnando il terzo infortunio stagionale per il Napoli. La squadra di allenatore e il giocatore sono ora sotto pressione, poiché si cerca di capire chi possa sostituirlo in vista delle prossime partite. La stagione dei partenopei continua a essere segnata da problemi di infortuni e continui imprevisti.

Il centrocampista s'è fermato a pochi giorni dall'anticipo di campionato contro il Torino. È l'ennesimo infortunio a cui gli azzurri devono fare fronte in una stagione "maledetta". Terzo infortunio stagionale per Lobotka, Conte e il Napoli sotto pressione: chi gioca al suo postoIl centrocampista s'è fermato a pochi giorni dall'anticipo di campionato contro il Torino. È l'ennesimo infortunio a cui gli azzurri devono fare fronte in una stagione maledetta. Stanislav Lobotka