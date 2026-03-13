Milinkovic-Savic ha visitato Napoli e ha commentato positivamente la città, definendola la capitale del turismo. Ha affermato di aver apprezzato ciò che ha visto durante il suo soggiorno e ha condiviso le sue impressioni sulla vivacità e l’attrattività del luogo. La sua visita ha attirato l’attenzione sulla scena turistica napoletana, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il portiere del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, dopo la visita agli stand di Abruzzo e MSC all’interno della manifestazione. «Mi è piaciuto, ci ha offerto tutto quello di cui avevamo bisogno per fare il ritiro. Tanto mi sa che pure quest’anno torneremo lì». Il portiere azzurro ha parlato anche della città, sottolineando il fascino di Napoli. «Napoli capitale del turismo? Ho visitato la città? Per quello che ho potuto, anche perché per noi non è facile girare un po’ le strade di Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Milinkovic-Savic: «Napoli capitale del turismo. Quello che ho visto mi è piaciuto»

Articoli correlati

Leggi anche: Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»

La porta del Napoli vuota durante il match col Copenaghen: che fine aveva fatto Milinkovic-SavicNel corso del primo tempo di Copenaghen-Napoli, Vanja Milinkovic-Savic è sembrato sparire completamente dal campo: cosa è successo allo stadio Parken...

Una raccolta di contenuti su Napoli Milinkovic Savic Napoli capitale...

Temi più discussi: Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Conte con Milinkovic-Savic in porta. D'Aversa sceglie Zapata; Napoli, Milinkovic Savic condivide le parole di De Gea per Kinsky: Solo chi fa il portiere sa quanto è complesso questo ruolo; NAPOLI, AVANTI ANCORA CON MILINKOVIC-SAVIC E MERET? LA SCELTA DEL CLUB TRA I PALI; Due calciatori del Napoli alla Mostra d'Oltremare: gli azzurri in visita alla Bmt.

Napoli, Milinkovic-Savic: «Napoli capitale del turismo. Quello che ho visto mi è piaciuto»Vanja Milinkovic-Savic ha parlato della città di Napoli e dell’esperienza vissuta durante la Borsa Mediterranea del Turismo, soffermandosi anche sull’accoglienza ricevuta e sulla possibilità di tornar ... napolipiu.com

Due calciatori del Napoli alla Mostra d'Oltremare: gli azzurri in visita alla BmtI giocatori Milinkovic Savic e Giovane hanno fatto visita agli stand di Msc, main sponsor del club partenopeo, e della Regione Abruzzo, dove la squadra svolge ormai abitualmente da un po' di anni la s ... napolitoday.it

Milinkovic-Savic: “Napoli Quello che ho visto mi è piaciuto molto” Il portiere del SSC Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC durante la sua visita agli stand di Abruzzo e MSC Crociere alla Borsa Mediterranea del Turismo. Il portier - facebook.com facebook

Il sogno di #Allegri e #Tare si chiama Sergej #MilinkovicSavic x.com