Jonny Pescaglini, il concorrente di 25 anni, si è lasciato andare a una critica dopo l’eliminazione. Ha detto che in Italia la carne viene mangiata più cruda rispetto a come l’hanno cucinata nel programma. “Non mi aspettavo che a MasterChef la carne fosse così”, ha spiegato, aggiungendo che lui, a casa, la mangia diversa. Jonny, molto amato tra i concorrenti e sui social, ora fa discutere con questa sua dichiarazione.

Il 25enne Jonny Pescaglini è stato uno dei volti più popolari (e amati) non solo dentro “ MasterChef Italia” tra i concorrenti, ma anche fuori e sui social. Però l’aspirante chef è scivolato proprio su uno di quelli che lui ritiene i cavalli di battaglia in cucina: la carne. L’ex concorrente ha dovuto slegare il grembiule bianco a causa dell’Invention Test con al centro la cucina “universale” di Jeremy Chan. Lo chef stellato, co-fondatore di Ikoyi a Londra, noto per i suoi piatti in costante evoluzione e per la sua cucina che non conoscono bandiere né confini, ha portato alla classe una preparazione creata appositamente per loro, dalle mille consistenze e ingredienti, tra i quali l’astice e il manzo, entrambi cotti alla griglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi aspettavo che a MasterChef Italia la carne fosse considerata così cruda. A me non sembrava, da noi si mangia così”: parla l’eliminato Jonny

Jonny Pescaglini, 25 anni di Lucca, si svela senza peli sulla lingua.

