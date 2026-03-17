Mercato Napoli non solo Perrone | c’è un altro nome che piace a Conte

Il Napoli sta valutando diversi profili per rinforzare la propria rosa e tra questi c’è anche Jean Butez, portiere francese del Lille, ora in prestito al Como di Cesc Fàbregas. Oltre a Perrone, il club azzurro ha individuato nel nome di Butez un possibile obiettivo per la prossima sessione di mercato. La situazione rimane aperta e nessuna trattativa è ancora ufficiale.

Jean Butez è il profilo che stuzzica le ambizioni del Napoli in vista dell’estate. Il portiere francese del Lille, ora in forza al Como di Cesc Fabregas, rappresenta uno dei nomi circolati negli ultimi giorni per rinforzare la porta azzurra. Le voci raccontano di Antonio Conte che impazzisce per lui, secondo quanto riportato da TMW. Ma il club lariano ha già deciso: Butez non si muove, almeno non adesso. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2028 e probabilmente nei prossimi mesi discuterà con il Como di un adeguamento dell’ingaggio. Conte e l’idea Butez: cosa succede in estate. Nel calciomercato estivo del Napoli, il tema della porta rappresenta un argomento caldo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Perrone: c’è un altro nome che piace a Conte Articoli correlati Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di ConteMercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte Sabiri via dalla... Mercato Inter, non solo Frattesi: c’è un altro nome in uscita a gennaio!Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Contenuti e approfondimenti su Mercato Napoli Temi più discussi: Il mercato di Fuorigrotta non può ancora riaprire dopo l’incendio, l’Asl ordina altri interventi; Napoli-Conte, insieme ancora si può! Niente mercato da capogiro, ma c’è un intento comune – GdS; Mercato Metastasio, dopo l'incendio arriva la decisione sulla riapertura; Napoli, incendio al mercato Metastasio di Fuorigrotta: sopralluogo degli Assessori Armato e De Iesu, si riapre. Il mercato del Napoli avrà un obiettivo preciso: cancellare un record poco lusinghieroIl Napoli prepara il prossimo mercato con una strategia chiara. I numeri della rosa raccontano un dato curioso che il club vuole cambiare. napolicalciolive.com Napoli, altro mercato da 150 milioni? Sì, ma a saldo zeroIl Napoli prepara un mercato da 150 milioni ma gran parte del budget potrebbe coprire riscatti già previsti. Tra cessioni e Champions i conti tornano ... napolicalciolive.com Conte-Napoli, avanti insieme ma con chiarezza sul mercato Il futuro tra Antonio Conte e il Napoli resta legato alle strategie del prossimo mercato. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che analizza il possibile scenario tra il tecnico e il club azzurro in vista d - facebook.com facebook