Non solo Elisa Claps | spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno Unito

Danilo Restivo è sospettato di essere coinvolto in un altro femminicidio nel Regno Unito, oltre al caso di Elisa Claps. La BBC ha riaperto le indagini sulla morte di Jong-Ok Shin, una studentessa sudcoreana uccisa nel 2002 a Bournemouth. Restivo era già stato condannato per l’omicidio di Heather Barnett, avvenuto nel 2002, e ora le autorità stanno indagando se possa essere collegato anche alla morte di Jong-Ok. La vicenda ha suscitato nuove domande sulla sua possibile rete di crimini.

Un’inchiesta della BBC riapre il caso della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, uccisa nel 2002 a Bournemouth. Condannato Omar Benguit, ma nuovi elementi mettono in dubbio il verdetto e riportano l’attenzione su Danilo Restivo, già condannato per l'omicidio della 16enne Elisa Claps e della vicina di casa Heaher Barnett.🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Claps, spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno UnitoDanilo Restivo, condannato in Italia per l’omicidio di Elisa Claps, viene ora collegato a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002. Danilo Restivo, l'ombra dell'assassino di Elisa Claps dietro un femminicidio del 2002 in GbDanilo Restivo, sospettato dell’omicidio di Elisa Claps, viene collegato anche a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002, probabilmente a causa di nuovi elementi emersi nelle indagini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case; Barletta ricorda Elisa Claps con una panchina rossa; A Barletta una panchina rossa per Elisa Claps. Un segno concreto per dire no alla violenza sulle donne; Danilo Restivo, non solo Elisa e Heather: riaperto il cold case britannico. Non solo Elisa Claps: spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno UnitoUn’inchiesta della BBC riapre il caso della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, uccisa nel 2002 a Bournemouth ... fanpage.it Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold caseDanilo Restivo potrebbe finire nuovamente sotto i riflettori: nel Regno Unito si indaga su un altro femminicidio dopo Heather Barnett e Elisa Claps ... virgilio.it Elisa Claps: Programma BBC rilancia i dubbi sulla condanna di Benguit per l’omicidio Jong-Ok Shin a Bournemouth nel 2002. Per il delitto fu sospettato anche Danilo Restivo, filmato mentre si appostava in un parco. Dopo il suo arresto per l’omicidio della vici facebook L'ombra di Danilo Restivo, l'assassino di Elisa Claps, dietro un femminicidio del 2002 in Gran Bretagna - News x.com