Napoli l’Inferno di Dante prende vita nel Metaverso | l’evento
? Cosa sapere Il 22 maggio il Pala Eden di Napoli ospita l'esperienza immersiva Dante Inferno.. La produzione Wiplab utilizza il Metaverso e la voce di Luca Ward per l'evento.. Il 22 maggio prossimo il Pala Eden di Edenlandia, situato in viale Kennedy 76 a Napoli, aprirà le porte a Dante Inferno, un’esperienza immersiva che utilizzerà le tecnologie del Metaverso per dare vita al capolavoro di Dante Alighieri. L’iniziativa mira a trasformare la lettura della Divina Commedia in un evento sensoriale totale, dove la letteratura classica si fonde con linguaggi digitali d’avanguardia per trasportare i visitatori direttamente tra i tormenti dei gironi infernali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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