Nel mondo del digitale, si fa strada una notizia che riguarda il settore del metaverso. Dopo aver investito decine di miliardi di dollari, una delle più grandi aziende del settore sta ridimensionando la sua presenza in questo spazio virtuale. La decisione arriva dopo un lungo periodo di investimenti e di tentativi di consolidamento nel mercato del metaverso.

Questa settimana Meta ha comunicato che a partire dal 15 giugno Horizon Worlds, un videogioco per la realtà virtuale, non sarà più accessibile agli utenti usando gli appositi visori, ma solo da dispositivi mobili. Poche ore dopo Andrew Bosworth, il capo della divisione di Meta che si occupa di realtà virtuale, ha parzialmente smentito la notizia, dicendo che Horizon Worlds rimarrà disponibile, almeno «nell’immediato futuro». Il susseguirsi di dichiarazioni contrastanti, però, è di per sé indicativo. Horizon Worlds era al centro della strategia di Meta per il metaverso, la tecnologia immersiva su cui Mark Zuckerberg aveva scommesso al punto da rinominare l’intera azienda, nel 2021, e che da tempo è in crisi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel metaverso c’è aria di sbaracco

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