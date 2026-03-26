Ad Anzio prende vita l’Inferno di Dante

Ad Anzio, in occasione del Dantedì del 25 marzo, l’Istituto Comprensivo ha organizzato un evento dedicato a Dante Alighieri. La giornata ha visto attività e iniziative rivolte agli studenti, con l’obiettivo di celebrare il poeta e la sua opera. L’evento si è svolto all’interno delle strutture scolastiche e ha coinvolto diverse classi dell’istituto.

Anzio, 26 marzo 2026 – In occasione del Dantedì, celebrato il 25 marzo, l’Istituto Comprensivo Anzio V ha reso omaggio a Dante Alighieri attraverso lo spettacolo teatrale Incontriamoci all’inferno, un suggestivo percorso di lettura e drammatizzazione ispirato ai canti dell’Inferno della Divina Commedia. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto lettura Più libri più liberi, curato dalle docenti Anna Stilla e Laura Casella, e ha visto protagoniste le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Presente anche la Dirigente scolastica Angela Rosato, che ha sostenuto con convinzione il valore educativo dell’iniziativa. Sotto la... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Dante oggi: in piazza Italia un nuovo viaggio tra Inferno, Purgatorio e ParadisoMercoledì 25 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, si svolgerà in piazza Italia l’iniziativa Dante oggi: Un nuovo viaggio tra Inferno, Purgatorio e... Sant’Antonio Abate a Giovinazzo: una settimana di eventi tra fuochi, musica e l’Inferno di DanteTradizione, cultura e turismo si incontrano a Giovinazzo per uno degli eventi più attesi dell’anno: dal 12 al 18 gennaio la festa dei fuochi di... Contenuti utili per approfondire Ad Anzio prende vita l'Inferno di Dante Ad Anzio prende vita l’Inferno di DanteIf you wish to opt-out of the sale, sharing to third parties, or processing of your personal or sensitive information for targeted advertising by us, please use the below opt-out section to confirm yo ... ilfaroonline.it Dantedì all’Istituto comprensivo Anzio V, viaggio immersi degli studenti nel genio di DanteIn occasione del Dantedì, celebrato il 25 marzo, l’Istituto Comprensivo Anzio V ha reso omaggio a Dante Alighieri attraverso lo spettacolo teatrale Incontriamoci all’inferno, un suggestivo percorso di ... ilgranchio.it