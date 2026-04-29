? Cosa sapere La mostra Women for Women against Violence a Napoli è prorogata fino al 28 maggio 2026.. I 21 ritratti di Tiziana Luxardo collegano violenza di genere e lotta al tumore mammario.. La mostra fotografica Women for Women against Violence, dedicata al legame tra violenza di genere e tumore al seno, è stata prorogata fino al 28 maggio 2026 presso la Galleria del Mare della Stazione Marittima di Napoli a seguito dell’elevato interesse del pubblico. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Consorzio Umanitas ETS, ha trovato nella sede portuale napoletina un palcoscenico ideale per dare voce a realtà spesso sommerse. Il progetto espositivo mette in luce il punto di contatto tra due fragilità che colpiscono profondamente il universo femminile: le aggressioni di genere e la lotta contro il cancro mammario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, la mostra sulle cicatrici femminili resta: il potere del Kintsugi

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