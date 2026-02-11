Bernini e Barberini | a Roma la mostra che svela il dialogo tra arte potere e mecenatismo del Seicento

Roma apre le porte a una mostra che mette in luce il rapporto tra il famoso scultore e la famiglia Barberini. Fino a giugno, i visitatori possono ammirare le opere e i documenti che raccontano come arte, potere e mecenatismo si siano intrecciati nel Seicento. La mostra rivela i segreti di questa collaborazione e il ruolo chiave dei Barberini nel favorire le grandi opere di Bernini.

Roma ospita una straordinaria mostra dedicata alla collaborazione artistica tra Gian Lorenzo Bernini e la famiglia Barberini, aperta al pubblico fino a giugno. L’esposizione offre un’immersione nel fervore culturale e nella committenza artistica che caratterizzarono il periodo storico in cui questi due protagonisti si incontrarono, lasciando un’impronta indelebile nel patrimonio artistico italiano. La mostra, che si preannuncia come uno degli eventi culturali più significativi dell’anno a Roma, si concentra sull’intensa relazione professionale e personale che legò Bernini alla potente famiglia Barberini, in particolare al cardinale Francesco Barberini e a sua nipote, la principessa Cornelia Barberini Colonna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

