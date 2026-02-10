Al Museo africano di Verona si apre una mostra fotografica dedicata alla Nigeria. Le immagini mostrano le cicatrici lasciate dal petrolio nel sud del paese, un territorio che subisce da anni i danni delle grandi compagnie energetiche. Insieme alle foto, si tiene anche una conferenza per raccontare la devastazione ambientale e le conseguenze sulla vita delle comunità locali.

A Verona una mostra fotografica e una conferenza per far luce sulla devastazione ambientale lasciata dai giganti dell’"oro nero" nel sud della Nigeria. La storia di questa parte di Nigeria e delle comunità che vi abitano e vi continuano a resistere è al centro della mostra fotografica “Le.🔗 Leggi su Veronasera.it

Argomenti discussi: Al Museo africano di Verona la mostra fotografica Nigeria. Le cicatrici del petrolio dal 31 gennaio al 31 marzo 2026; Dibattito: Nigeria, le cicatrici del petrolio; Italia-Africa. Anche il Museo di Taranto nella International School of Cultural Heritage; Professionisti del patrimonio di Italia e Africa a lezione insieme per fare rete.

Quali ferite hanno lasciato le compagine petrolifere nel Delta del Niger È il tema al centro della conferenza che si terrà mercoledì 11 febbraio alle 18.30 nella sede del Museo africano di Verona. Interverranno Lorenzo Bagnoli, di IrpiMedia e Antonio Tricaric - facebook.com facebook