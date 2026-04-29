Amir Rrahmani ha firmato un rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 2029, consolidando il suo ruolo come elemento chiave della difesa. La sua presenza si è rivelata determinante in diverse partite, tra cui quella recente contro la Cremonese, conclusa con un risultato di 4-0 e senza reti subite. La sua insostituibilità viene confermata dai numeri e dalla fiducia mostrata dalla società.

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© Calcionews24.com - Napoli, il ritorno di Rrahmani blinda la difesa: rinnovo fino al 2029 e l’insostituibilità per Conte

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Buon appetito Amiciii..... E' tutta apparenza...mangio un piatto sano per poi farmi tentare dai....babà, le sfogliatelle, le ricce e frolle! Qui a Napoli c'è l'imbarazzo della scelta e probabilmente non riuscirò a resistere E voi che mangiate di buono Ci vediamo sta - facebook.com facebook

Blitz anticamorra della Polizia di Stato a Napoli: 23 i soggetti finiti in manette all’esito dell’operazione. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi, con l’ag x.com