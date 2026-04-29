Gazzetta dello Sport | Napoli ritorni e rilanci Marin e Lang pronti a riprendersi la scena

Il Napoli si prepara a tornare in campo con alcuni giocatori che sono pronti a riprendere il proprio ruolo. Nei giorni scorsi, sono stati annunciati i rientri di Marin e Lang, che si sono allenati con la squadra e sono disponibili per le prossime partite. La squadra sta lavorando per consolidare la propria posizione in campionato e si concentra sui prossimi impegni ufficiali.

"> Il Napoli guarda al futuro, ma lo fa ripartendo anche dal passato recente. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a riabbracciare alcuni giocatori rientranti dai prestiti, con l’obiettivo di ampliare e rendere più competitiva la rosa in vista della prossima stagione. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come Rafa Marin, Noa Lang e Luca Marianucci rappresentino i primi “rinforzi” per il nuovo ciclo. Tra questi, spicca Rafa Marin. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come il difensore abbia vissuto una stagione di crescita importante al Villarreal, diventando protagonista anche a livello europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, ritorni e rilanci. Marin e Lang pronti a riprendersi la scena” DIRETTA STADIO NAPOLI MILAN 1-0: CRUDELI AMAREGGIATO, EUFORIA PER VIGLIOTTI! Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Genoa-Napoli, la moviola” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Gazzetta dello sport: Napoli, obiettivi Atta e Gomes; GAZZETTA - NAPOLI PRONTO A RIFONDARE, TRE BIG VERSO LA CESSIONE IN ESTATE; ?? SCUDETTO. La Gazzetta: Napoli, ora cade anche l’alibi degli infortuni…. Gazzetta dello Sport: Napoli, ritorni e rilanci. Marin e Lang pronti a riprendersi la scenaIl Napoli guarda al futuro, ma lo fa ripartendo anche dal passato recente. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a riabbracciare alcuni giocatori rientra ... napolipiu.com Gazzetta – Da Noa Lang a Rafa Marin: in casa Napoli pronti tre graditi ritorniIn vista della nuova stagione il Napoli potrebbe fare presto i conti con tre interessanti ritorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport il Galatasaray non ... iamnaples.it Gazzetta d’Alba ti regala Abitare il Piemontese, il volume di Paolo Tibaldi con oltre 400 parole, espressioni e aneddoti del nostro bellissimo territorio. Sei abbonato a Gazzetta d’Alba Passa a ritirare la tua copia in omaggio presso il nostro sportello in Pi - facebook.com facebook L'ex bianconero Ravanelli alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su #Zhegrova! Che ne pensate del suo parere Si può puntare sull'esterno offensivo Merita la fiducia per la prossima stagione x.com