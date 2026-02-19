Noa Lang ha causato il tracollo della Juventus in Champions, segnando una doppietta nel 5-2 del Galatasaray. La sua prestazione ha sorpreso tutti, portando la squadra turca a una vittoria inaspettata. La sua abilità di creare occasioni pericolose ha messo in crisi la difesa bianconera. I tifosi del Napoli, che avevano seguito da vicino la partita, hanno pensato a lui come a un possibile rimpianto, dopo che il suo passato al club aveva suscitato qualche delusione. La sfida tra le due squadre si conclude con un risultato sorprendente.

Noa Lang è stato il grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray ha vinto 5-2, lui ha segnato una doppietta. La sua prestazione non è stata delle migliori, come ha sottolineato il Telegraaf: “ Una partita, non ha giocato nemmeno bene, anzi, malissimo, ma ha segnato due gol. È diventato subito un gran chiacchierone. Se fossi in lui, giocherei come un professionista per un mese e poi magari farei un punto, se proprio ci tenessi. Ma ora è davvero troppo presto”. Eppure a Napoli, scrive Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport, c’è chi si chiede se lasciarlo andare sia stata la scelta giusta “ A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Noa Lang si è trasformato da delusione a rimpianto per il Napoli (Gazzetta)

