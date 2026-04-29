A Napoli, il calciatore belga si trova bene e ha iniziato a esplorare la città anche con la famiglia. La sua permanenza nel club sembra essere ancora possibile, anche se ufficialmente non ci sono decisioni definitive, poiché il suo futuro sarà deciso dopo il Mondiale. Secondo fonti di Sky Sport, ci sono segnali che indicano un interesse a prolungare il contratto oltre la stagione in corso.

De Bruyne continua a stare bene a Napoli, ma il suo futuro resta congelato fino a dopo il Mondiale. Secondo Sky Sport, il belga ha iniziato a vivere la città anche con la famiglia, rendendo concreta l’ipotesi di un altro anno in azzurro rispetto al contratto attuale. De Bruyne a Napoli: la famiglia lo radica in città. Il giocatore non è più una presenza temporanea. La convivialità con l’ambiente napoletano ha cambiato la percezione del suo soggiorno: non è più solo questione di calcio, ma di adattamento personale. Come rivela Sky Sport, attraverso il giornalista Francesco Modugno inviato a Castel Volturno, “lui sta bene qui, in città, comincia a viverla anche con la famiglia”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il futuro di De Bruyne oltre il campo: c’è l’indizio sulla permanenza?

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