De Bruyne non è riuscito a mostrare le sue qualità a Napoli a causa di un infortunio che ne ha limitato le prestazioni. La sua presenza in campo è stata inferiore alle aspettative, alimentando dubbi sulla sua permanenza nella squadra. La sua condizione fisica ha influito sulla continuità e sulla resa durante le partite, lasciando aperte le decisioni sul suo futuro in questa squadra.

Che De Bruyne sia un fuoriclasse è fuori discussione: tuttavia, complice anche l’infortunio, non ha potuto dimostrarlo a Napoli. Proprio per questo, ad oggi, la sua permanenza appare in dubbio. Ne parla Marco Azzi su Repubblica. De Bruyne, incerta la sua permanenza in azzurro. Non è ancora certo che “Re Kevin” si presenterà in America da alfiere del Napoli, nonostante il contratto che lo lega ad Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2027 (con opzione per l’anno successivo). Tutta colpa degli alti e bassi della stagione che sta laboriosamente per andare in archivio, in cui il top player di Drongen non è stato suo malgrado all’altezza delle aspettative del club azzurro e soprattutto dell’investimento economico fatto dal presidente per portarlo in Italia, con un ingaggio da 6,5 milioni a stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne non è stato all’altezza delle aspettative: incerta la sua permanenza a Napoli

por que De Bruyne não quis a CAMISA 10 do Napoli

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