L'influencer Gregemamma e il pacchista di Affari Tuoi Francesco Rubino si sono lasciati | Greg rimarrà al centro

Gregemamma e Francesco Rubino si sono lasciati. L’influencer e il pacchista di Affari Tuoi non stanno più insieme. Gregemamma, conosciuta sui social, ha confermato la separazione, mentre Rubino ha deciso di allontanarsi. La fine della loro relazione ha fatto parlare sui social e tra i follower.

Giorgia Ginevra Nardini, conosciuta sui social come Gregemamma, si sono lasciati e Francesco Rubino, ex pacchista ad Affari Tuoi per il Friuli Venezia Giulia, si sono lasciati. Ad annunciarlo l'influencer con un messaggio su Instagram: "Ho passato un anno difficile. Non voglio entrare nel merito della questione per il bene di nostro figlio Greg".

