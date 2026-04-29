Napoli e Roma interessate a un giocatore dell’Inter | ecco di chi si tratta

Durante questa fase di attesa per la fine della stagione, circolano le prime voci di mercato riguardanti un giocatore dell’Inter. Napoli e Roma sarebbero interessate a poterlo acquisire, secondo quanto riportato da fonti di settore. Le trattative tra le società sono ancora in fase iniziale e non sono stati resi noti dettagli ufficiali. Nessuna comunicazione è stata diffusa dall’Inter in merito a eventuali trattative in corso.

In attesa della conclusione della stagione, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni di mercato. Tra queste, una riguarda il possibile interessamento del Napoli per Carlos Augusto, terzino dell’Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, l’ex Monza è una riserva di lusso del club allenato da Cristian Chivu e potrebbe anche cercare un club che gli garantisca una maglia da titolare. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il club partenopeo starebbe monitorando con attenzione la situazione del giocatore brasiliano. Carlos Augusto, grazie alla sua duttilità e alla capacità di coprire tutta la fascia, rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare la corsia sinistra della squadra azzurra in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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