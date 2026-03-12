Il tecnico dell’Inter ha deciso di abbandonare il modulo 3-5-2 e punta a un nuovo assetto tattico. Sta pianificando un cambiamento e ha individuato un giocatore chiave necessario per attuare questa strategia. La scelta del tecnico si concentra su un elemento specifico, senza ancora rivelare dettagli sul nome. La decisione di modificare la formazione è stata comunicata ufficialmente.

In casa Inter soffia il vento del cambiamento. Nonostante la solidità mostrata negli ultimi anni, Cristian Chivu è pronto a rompere gli indugi e a staccarsi dall'eredità tattica del passato per disegnare un'Inter più fisica e creativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno ha in mente una variazione radicale: il passaggio al 3-4-2-1. L'obiettivo è chiaro: mantenere la forza della difesa a tre, salvaguardando l'intesa tra Bastoni e Dimarco, ma ridisegnando completamente il centrocampo per dare più spazio alla fantasia dei singoli dietro l'unica punta.

© Internews24.com - Chivu ha deciso: basta con il 3-5-2! Il tecnico vuole cambiare l’Inter ma c’è bisogno di un certo giocatore: ecco di chi si tratta

