Fabrizio Romano rivela che un portiere desiderato dall’Inter sta cercando di trasferirsi in nerazzurro. La causa di questa possibile operazione riguarda il desiderio del giocatore di approdare a Milano per giocare in una squadra di alto livello. Fonti vicine al club confermano che l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La trattativa coinvolge un portiere che ha mostrato buona continuità nelle ultime stagioni. I tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle mosse di mercato dell’Inter.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano svela nuovi dettagli sul possibile erede di Sommer per la porta nerazzurra. L’Inter programma il futuro tra i pali e il nome caldo per l’estate 2026 è quello di Guglielmo Vicario. Con l’addio di Yann Sommer ormai considerato quasi certo al termine della stagione, la dirigenza nerazzurra ha rotto gli indugi per assicurarsi un erede all’altezza. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha confermato come l’ex Empoli sia l’obiettivo numero uno: « Guglielmo Vicario è un nome che continuiamo a farvi per la porta dell’Inter da giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela il retroscena: «Per la porta c’è un giocatore che vuole i nerazzurri. Ecco di chi si tratta…»

Mercato Inter, Romano svela l’assurdo retroscena: «I nerazzurri avevano un accordo totale con Diaby! Ecco cosa non ha funzionato nella trattativa…»Questa mattina Fabrizio Romano ha fatto una rivelazione sorprendente sul mercato dell’Inter.

Udinese Inter, scatta la squalifica per un giocatore bianconero! Salterà la sfida contro i nerazzurri: ecco di chi si trattaDurante la prossima partita tra Udinese e Inter, un giocatore della squadra udinese non sarà presente a causa di una squalifica.

MERCATO INTER: CONTATTO CON L’ENTOURAGE DEL GIOCATORE, ARRIVA IL VIA LIBERA PER FIRMARE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.