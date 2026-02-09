Fermato in auto a Borgo Pace | in casa aveva cocaina e bilancino arrestato 51enne

Venerdì pomeriggio, i carabinieri di Borgo Pace hanno fermato un’auto in centro. All’interno, hanno trovato un uomo di 51 anni con della cocaina e un bilancino di precisione. L’uomo è stato subito arrestato. La droga e gli strumenti sono stati sequestrati. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Borgo Pace (Pesaro e Urbino) lunedì 9 febbraio 2026 - Il controllo è avvenuto venerdì pomeriggio, nel centro abitato di Borgo Pace. Un uomo di 51 anni è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida della propria auto. Da quell’accertamento è partita un’operazione che, nel giro di poche ore, ha portato all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari delle Stazioni di Mercatello sul Metauro e Urbania, con il supporto delle unità cinofile di Pesaro, hanno deciso di approfondire la posizione dell’uomo. Alla perquisizione personale e del veicolo è così seguita quella domiciliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

